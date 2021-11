Trotz Corona: Steuereinnahmen in Hamburg steigen wieder Stand: 12.11.2021 06:00 Uhr Hamburg kann seit Jahresbeginn trotz Corona höhere Steuereinnahmen verbuchen als bislang gedacht. Das geht es dem aktuellen Finanzbericht des Senats hervor, der NDR 90,3 vorliegt.

Es ist eine erfreuliche Tendenz, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD): Rund 1,1 Milliarden Euro mehr an Steuern hat Hamburg in den ersten neun Monaten eingenommen - verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2020.

Zuwächse bei Einnahmen aus mehreren Steuern

Gestiegen sind unter anderem die Einnahmen aus Gewerbe- und Umsatzsteuer. Weil immer mehr sowie teurere Immobilien den Besitzer oder die Besitzerin wechseln, gibt es auch Zuwächse bei der Grunderwerbssteuer. Gestiegen sind aber auch die Ausgaben der Stadt, etwa für das Personal.

Stadt konnte Schulden abbauen

Unter dem Strich konnte die Stadt ihren Schuldenberg um einen dreistelligen Millionenbetrag abbauen. Wie sich die Einnahmen künftig entwickeln, will der Senat in anderthalb Wochen im Rahmen der aktuellen Steuerschätzung präsentieren. Am Donnerstag hatte das Bundesfinanzministerium seine Prognose für Bund, Länder und Kommunen vorgelegt. Auch danach ziehen die Steuereinnahmen an.

Dressel warnt vor zusätzliche Ausgaben

Hamburgs Finanzsenator warnt aber vor zusätzlichen Ausgabenwünschen: Die Hamburger Einnahmen lägen weit unter dem, was die Stadt vor Corona eingeplant hatte. In den kommenden Jahren steht die Stadt deshalb laut Dressel vor einer immensen Herausforderung.

