"Trainsurfer": Hamburger Hochbahn verzeichnet Zunahme

Im vergangenen Jahr hat die Hamburger Hochbahn nach NDR-Recherchen viermal mehr Fälle von sogenannten Trainsurfern registriert als 2019 - also in der Zeit vor Corona. Sie geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch höher ist. Wie es in anderen deutschen Städten aussieht ist unklar, weil die Verkehrsgesellschaften dort keine Zahlen erfassen.

