Stand: 28.11.2024 21:09 Uhr Timo Zill wird neuer Leiter der Hamburger Schutzpolizei

Die Hamburger Schutzpolizei hat einen neuen Leiter. Timo Zill übernimmt den Job von Matthias Tresp, der nach 43 Berufsjahren in Pension geht. Polizeipräsident Falk Schnabel dankte Tresp am Donnerstag für seine Arbeit. Zill war von 2015 bis 2020 Leiter der Pressestelle. Der 52-Jährige will die Digitalisierung vorantreiben. Er ist künftig für rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

