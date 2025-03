Stand: 26.03.2025 19:08 Uhr Tannenbaum vor Kita gestellt: 54-Jähriger bleibt schuldig

Im Prozess um das heimliche Aufstellen eines Weihnachtsbaums vor einer Kita in Lokstedt ist ein Mann auch in zweiter Instanz wegen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen worden. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht wurde der 54-Jährige zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich muss er 2.400 Euro an eine Einrichtung für Kinder zahlen. Der Fall hatte vor zwei Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Die Kita-Leitung in Lokstedt hatte sich gegen einen Weihnachtsbaum entschieden, um im Sinne der Religionsfreiheit kein Kind auszuschließen.

