Sturmtief fegt über Hamburg hinweg: 65 Einsätze Stand: 17.02.2022 05:17 Uhr Stürmische Tage in Hamburg: Bislang musste die Feuerwehr zu 65 Einsätzen ausrücken. Nach wie vor gilt eine Unwetter- und eine Sturmflutwarnung.

Ungemütliches und zunehmend stürmisches Wetter ist bereits am Mittwoch über Norddeutschland hinweggezogen. In der Nacht zum Donnerstag sorgte Sturmtief "Ylenia" für umgestürzte Bäume auf den Straßen und herunter gefallene Dachziegel. Vor allem der Hamburger Norden und Westen waren betroffen.

Ast kracht auf Waggon der U1

Gegen 22.30 Uhr kollidierte eine Bahn der U1 an der Station Lattenkamp mit einem armdicken Ast, der durch den Sturm abgebrochen war. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Ast wurde entfernt, so dass die Linie U1 kurze Zeit später wieder fahren konnte.

A7 bei Bahrenfeld unter Wasser

Kurz nach Mitternacht war die Feuerwehr auf der A7 Höhe Bahrenfeld im Sturm-Einsatz. Dort waren die Siele übergelaufen und das Regenwasser hatte die Autobahn überspült. Die Fahrbahn stand mehrere Zentimeter unter Wasser, dadurch bestand erhöhte Aquaplaning-Gefahr. Etwa 16 Feuerwehrleute konnten die Wassermassen mit mehreren Tauchpumpen absaugen, unterdessen war die Autobahn Richtung Norden voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte waren sonst mit vielen kleinen Aufräumarbeiten in der ganzen Stadt beschäftigt. Für die Feuerwehr gab es bislang 65 Einsätze. Die Anzahl der Notrufe befinden sich nach Angaben eines Sprechers noch im normalen Bereich.

AIDAprima sitzt vor Helgoland fest

Wegen des Sturms sind im Moment auch die Fähren auf der Nord- und Ostsee gestoppt. Mitten im Orkan stecken außerdem die Passagiere auf der AIDAprima. Das Kreuzfahrtschiff sollte eigentlich schon gestern nach Hamburg kommen, darf aber nicht in den Hafen einlaufen. Die AIDA prima kreuzt deshalb bei meterhohen Wellen in der Helgoländer Bucht. Das Sturmtief hat auch den Betrieb am Hamburger Flughafen durcheinander gebracht. Bislang mussten neun Abflüge und acht Ankünfte gestrichen werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg und weitere Teile Norddeutschlands eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es sei zeitweise mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Unwetterwarnung gilt seit Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr.

Warnung vor Sturmflut

Zur Stunde steht der Fischmarkt St. Pauli wegen der Sturmflut unter Wasser, die bis 5 Uhr den Scheitelpunkt erreichte. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt erneut vor der Gefahr einer Sturmflut für Donnerstagnachmittag. Im Hamburger Elbegebiet erreiche das Hochwasser Werte, die bis zu zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr stellt sich auf einsatzreiche Tage ein. Ein Sprecher sagte, dass die Leitstelle verstärkt und die Freiwilligen Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt werden. Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie am Mittwoch die App Nina und die WarnWetter-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des heranziehenden Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Die Gefahren des Sturmtiefs seien derzeit noch nicht absehbar, teilte die Behörde mit. Vorsicht sei jedoch geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Zugausfälle und Verspätungen

Besonders hart könnte der Sturm den Bahnverkehr treffen. Die Deutsche Bahn rechnet Deutschland-weit mit Zugausfällen und Verspätungen. Der Metronom und andere Regionalbahnen in Niedersachsen haben den Betrieb seit Mitternacht bis auf Weiteres eingestellt.

Friedhöfe bleiben am Donnerstag geschlossen

Wegen des angekündigten stürmischen Wetters bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag geschlossen. "Alle Trauerfeiern und Beisetzungen sind abgesagt", sagte der Sprecher dieser Friedhöfe, Lutz Rehkopf. Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten gefährlich für Besucherinnen und Besucher sein. Auch der Park Planten un Blomen bleibt am Donnerstag geschlossen.

Die Schulen sollen nach Angaben der Hamburger Schulbehörde am Donnerstag offen bleiben. Man bleibe aber im engen Austausch mit der Innenbehörde, falls sich die Lage dramatisch ändere.

Bis Sonnabendmorgen droht Unwetter

Nach kurzer Beruhigung der Wetterlage rechnet der DWD ab Freitagabend bis Sonnabendmorgen mit einer neuen Unwetterlage mit teils Orkanböen. Nach Ansicht des Meteorologen Andreas Friedrich sind die erwarteten Stürme mit Tief "Nadia" vergleichbar, das Ende Januar über Deutschland hinweggezogen ist. Die aktuelle Lage ist aus seiner Sicht allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben".

