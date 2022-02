Was Orkantief "Zeynep" in Hamburg angerichtet hat Stand: 19.02.2022 14:05 Uhr Orkantief "Zeynep" hat auch Hamburg auf Trab gehalten. Die Feuerwehr rückte seit Freitagnachmittag zu mehr als 900 Einsätzen aus. Es wurden Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen. Eine sehr schwere Sturmflut erreichte Hamburg am frühen Sonnabendmorgen.

Der Wasserstand am Pegel St. Pauli erreichte gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser, das entspricht etwa 5,90 Metern über Normalhöhennull. Auch Teile der Speicherstadt und der Hafencity wurden überflutet. Ab 3,50 Metern über dem mittleren Hochwasser spricht man vor einer sehr schweren Sturmflut. Laut Sturmflutwarndienst sind die Hochwasserschutzanlagen bis zu einer Höhe von 7,30 Metern über Normalhöhennull ausgelegt.

Hochwasser: Zwei Personen gerettet

In den von der Sturmflut überspülten Gebieten mussten trotz der Warnungen einzelne Fahrzeuge geborgen werden. In der Hafencity trieben nach Angaben der Feuerwehr Autos im über die Ufer getretenen Elbwasser. Einsatzkräfte konnten mit einem Schlauchboot zwei Personen aus einem Fahrzeug retten, sie kamen in ein Krankenhaus. Laut Feuerwehrsprecher Martin Schneider waren das die einzigen Verletzten.

Weitere Warnung für Samstagabend

Für den Samstagabend wird erneut vor einer Sturmflut gewarnt, allerdings nicht vor einer schweren: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie rechnet mit einem Pegel von 3,90 bis 4,40 Metern über Normallnull, also 1,75 bis 2,25 über dem mittleren Hochwasser gegen 18.45 Uhr.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Insgesamt hinterließ "Zeynep" weniger Schäden als befürchtet. Unter anderen mussten die Einsatzkräfte nach Eilbek, weil sich ein Teil der Verblendfassade eines mehrstöckigen Wohnhauses gelöst hatte und abgestürzt war. Verletzt wurde aber niemand. Zuvor war die Feuerwehr gerufen worden, weil ein Baum auf die Gleise der S-Bahn-Strecke zwischen Blankenese und Sülldorf gefallen war und die Weiterfahrt blockierte. Im gesamten Stadtgebiet musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate forderten die Einsatzkräfte, ebenso Dach- und Fassadenteile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden. In Bahrenfeld stürzte am Freitagnachmittag ein Baum auf zwei parkende Autos, dabei wurde ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt.

Bahn: Wetter bringt Nah- und Fernverkehr durcheinander

Im Nah- und Fernverkehr wirbelte das Wetter die Fahrpläne durcheinander. Nachdem die Deutsche Bahn den Zugverkehr in Norddeutschland am Freitagnachmittag eingestellt hatte, kam es auch am Sonnabend weiter zu Einschränkungen und Verspätungen. Der Fernverkehr von und nach Hamburg ist weiterhin unterbrochen. "Wir sind noch dabei, uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Vormittag. Zahlreiche Mitarbeitende seien im Einsatz, um die Strecken zu erkunden und Schäden zu begutachten. Die Bahn informiert über aktuelle Fahrplanänderungen auf ihrer Internetseite.

Auch der Metronom-Zugverkehr wurde eingestellt. Das Unternehmen teilte mit, dass der Betrieb am Sonnabend tagsüber nicht mehr aufgenommen werde. Auf allen Strecken seien ersatzweise Busse unterwegs, es könne allerdings zu erheblichen Wartezeiten kommen. Sollten die Wetterlage und die Aufräumarbeiten es zulassen, sollten gegebenenfalls auf Teilabschnitten schon am Nachmittag einzelne Züge fahren.

U-Bahnen mussten Betrieb stark einschränken

Die Hamburger Hochbahn hatte ab Freitagabend vorsichtshalber den U-Bahn-Verkehr auf die Tunnelbereiche beschränkt. Am Samstag wurden die Verbindungen Stück für Stück wieder aufgenommen. Auch die U1 fährt seit dem Mittag wieder fast komplett durch. Nur zwischen Volksdorf und Ohlstedt und Großhansdorf verkehren noch Busse als Ersatz. Die U2 fährt wieder auf der ganzen Linie, ebenso die U3.

Auch S-Bahnen betroffen

Auch die S-Bahn schränkte den Verkehr stark ein. Befahren werden momentan die S1 zwischen Wedel und Flughafen, die S21 zwischen Elbgaustraße und Aumühle, die S3 zwischen Pinneberg und Neugraben und die S31 zwischen Altona und Harburg Rathaus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen Neugraben und Stade. Auf den Linien S1 und S3 laufen weiterhin Reparaturarbeiten.

Einschränkungen beim Busbetrieb

Wegen massiver Streckenbehinderungen durch Sturmschäden musste in der Nacht zu Sonnabend auch der Busbetrieb südlich der Elbe kurzfristig eingestellt werden. Seit Sonnabendvormittag fahren die Busse zum Teil wieder. Die Linie 142 wird in Heimfeld umgeleitet. Die Linien 14, 143 und 443 werden in Sinstorf umgeleitet, die Winsener Straße kann nicht bedient werden. In Meckelfeld fahren die Busse eine großräumige Umleitung. Die Linie 155 fährt aktuell verkürzt ab Kirchdorf bis Veddel. Auch der Freihafen wird wieder bedient.

Wenige Flugausfälle am Flughafen

Am Hamburger Flughafen hielten sich die Auswirkungen des Sturms bis Freitagabend nach Angaben einer Sprecherin in Grenzen. Es seien nur wenige Flüge gestrichen worden, der Airport sei stets geöffnet gewesen.

A7 überschwemmt - Sperrung verschoben

Starkregen überflutete die Autobahn 7 am Freitagnachmittag südlich des Elbtunnels teilweise so stark, dass eine Spur gesperrt wurde. Die eigentlich geplanten Bauarbeiten, für die die A7 übers Wochenende gesperrt werden sollte, wurden wegen des Sturms verschoben.

Große Schiffe dürfen nicht mehr einlaufen

Im Hamburger Hafen wurden Flutschutztore am Freitag geschlossen, einige Terminalanlagen liegen tiefer als der erwartete Scheitelstand des Hochwassers. Am Freitagmittag durften besonders große Schiffe und Schiffe ab 330 Meter Länge nicht mehr einlaufen. Einige Frachter warteten bereits in der Deutschen Bucht, weil sie es nicht rechtzeitig vor dem Sturm in den Hafen geschafft hatten. Bei Schiffen am Liegeplatz wurden zusätzliche Leinen ausgebracht, für den Notfall waren auch Schlepper einsatzbereit, falls sich ein Frachter am Liegeplatz losreißen sollte.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie die App "Nina" und die "WarnWetter"-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Vorsicht sei geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Spielabsagen im Hamburger Amateurfußball

An diesem Wochenende haben Hamburgs Amateurfußballerinnen und -fußballer spielfrei. Grund für die Absage aller Spiele durch den Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist die Wetterlage. Das teilte der HFV am Donnerstag mit. Nicht betroffen sind allerdings Partien des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB. Die Sportanlagen in der Hansestadt sind von den zuständigen Bezirksämtern gesperrt worden

