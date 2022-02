Sturm "Antonia": Keine größeren Schäden in Hamburg Stand: 21.02.2022 15:28 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag ist das Sturmtief "Antonia" über Hamburg hinweggezogen. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 50 Sturmeinsätzen aus. Die Behinderungen im Bahnverkehr dauern an.

Sturmtief "Antonia" sorgte seit Sonntagabend erneut für ordentlich Wind in Hamburg, zog jedoch mit deutlich weniger Kraft durch die Hansestadt als die vorangegangenen Stürme "Ylenia" und "Zeynep". Eine Unwetterwarnung vor Orkanböen hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Montagmorgen wieder auf. Der Fischmarkt und Teile der Hafencity standen am Montag unter Wasser. In Bergedorf kam es zu lokalen Überschwemmungen in den Marschlanden. Das Bezirksamt Bergedorf warnt weiterhin vor Überflutungen in den tiefer liegenden Gebieten von Gose-Elbe und Dove-Elbe. Das Technische Hilfswerk (THW) ist dort im Einsatz, um Wasser in die Elbe umzupumpen.

VIDEO: Bergedorf: Einsatz des THW an der Tatenberger Schleuse (2 Min)

Feuerwehr weiterhin wegen Sturmfolgen im Einsatz

Der dritte Sturm in Folge richtete in Hamburg keine größeren Schäden an. Laut Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann kam es zu einem Einsatz in der Hamburger Altstadt in der Brandstwiete, dort drohte eine Dachfläche großflächig abgedeckt zu werden. Am Moorfleeter Deich sicherte die Feuerwehr ein Hausboot, das zu sinken drohte. Diekmann rechne damit, dass die Einsatzkräfte noch in den kommenden Tagen mit den Folgen der Stürme beschäftigt sein würden.

AUDIO: Sturmtief "Antonia": Feuerwehreinsätze in Hamburg (1 Min) Sturmtief "Antonia": Feuerwehreinsätze in Hamburg (1 Min)

Viele Regionalbahn-Strecken noch gesperrt

Weil noch immer Äste auf den Gleisen liegen und Böen die Sicherheit gefährden, sind zudem einige Zugverbindungen noch gestrichen. Fernzüge von Hamburg nach Hannover werden derzeit über Bremen umgeleitet, die Fahrt dauert eine Stunde länger. In die andere Richtung von Hannover nach Hamburg haben Fernzüge wieder freie Fahrt. Die Regionalbahn-Strecken von Metronom, Enno und Erixx bleiben weiterhin gesperrt, voraussichtlich bis zum Montagnachmittag.

Weitere Informationen Sturm "Antonia": Bahnverkehr weiterhin eingeschränkt Nach "Zeynep" hat Sturm "Antonia" den Norden in der Nacht erreicht. Der heftigste Wind ist aber wohl überstanden. Bahn-Reisende müssen weiter mit Ausfällen rechnen. mehr

A7 in Richtung Norden zeitweise gesperrt

Darüber hinaus war am Montagvormittag die Autobahn 7 nach mehreren Verkehrsunfällen zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn in Richtung Norden voll gesperrt. Ursache dafür war nach Angaben der Polizei extreme Straßenglätte. Bei den insgesamt vier Unfällen wurden zwei Menschen schwer sowie zwei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Warnung vor Sturmflut am Montagabend

Für Montagabend hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erneut vor der Gefahr einer Sturmflut in Hamburg gewarnt. In der Hansestadt soll das Hochwasser bis zu zwei Meter höher sein als normal. Die Sturmflutgefahr besteht den Angaben zufolge bis etwa 20.30 Uhr. Laut BSH ist es die elfte Sturmflut in Hamburg in diesem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.02.2022 | 13:00 Uhr