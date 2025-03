Stand: 29.03.2025 06:23 Uhr Streifenwagen kollidiert mit Auto in Hamburg - Polizist verletzt

In Hamburg ist am Freitagabend ein Streifenwagen an der Kreuzung Hamburger Straße Ecke Mundsburger Damm mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Mundsburger Damm wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt, auch eine Drohne war im Einsatz.

