Senat weitet 2G-Plus für Hamburg deutlich aus Stand: 04.01.2022 13:46 Uhr Vor dem Hintergrund von Rekordwerten bei den Corona-Zahlen hat der Hamburger Senat am Dienstag weitere Einschränkungen beschlossen. Das 2G-Plus-Modell wird deutlich ausgeweitet.

Auch wer doppelt geimpft oder genesen ist, muss nun künftig in vielen Bereichen einen zusätzlichen Test vorlegen. Demnach muss in der Gastronomie - also in Bars und Restaurants-, bei Kulturveranstaltungen und für den Sport in Innenräumen zusätzlich einen tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Wer sich also mit Freunden in einem Lokal zum Essen verabreden will, muss nicht nur seinen Impf- oder Genesenenpass vorweisen, sondern vorher auch in ein Testcenter.

Regelung gilt zunächst für vier Wochen

Die Regelung soll am Montag in Kraft treten und laut Senatssprecher Marcel Schweitzer zunächst für vier Wochen gelten. Menschen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, werden von dieser Regel ausgenommen. Im Einzelhandel soll weiterhin die 2G-Regel gelten.

