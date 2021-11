Schüsse auf Männer in Harburg: Verdächtiger festgenommen Stand: 17.11.2021 16:45 Uhr Nach Schüssen auf zwei Männer in Harburg am Sonntag hat die Hamburger Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten demnach die Wohnung des Verdächtigen im Stadtteil Langenhorn und sicherten Beweise. Dabei sei eine Schusswaffe gefunden worden. Sie soll nun genauer untersucht werden. Gegen den 54-Jährigen wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

Hintergründe der Tat noch unklar

Auf die 25 und 41 Jahre alten Männer war am Sonntag in der Nähe des Einkaufszentrums Phoenix-Center mehrmals gefeuert worden. Die Männer erlitten schwere Verletzungen, der Jüngere schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nach der Attacke hatten mehr als 15 Streifenwagen nach dem Schützen gesucht. Zudem waren Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

AUDIO: Zwei Verletzte nach Schüssen in Harburg (1 Min) Zwei Verletzte nach Schüssen in Harburg (1 Min)

