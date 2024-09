Stand: 17.09.2024 16:14 Uhr SAGA baut 40 seniorengerechte Wohnungen in Jenfeld

In Jenfeld baut das städtische Wohnungsbauunternehmen SAGA eine neue Wohnanlage speziell für Senioren. Die 40 seniorengerechten Zweizimmerwohnungen sind über einen Aufzug zu erreichen und barrierefrei gestaltet. Außerdem hilft ein Beratungsdienst im Haus bei Alltagsproblemen. SAGA-Servicewohnanlagen wie diese gibt es schon an 21 Standorten in Hamburg. Laut Stadtentwicklungsbehörde wird der Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum wegen des demografischen Wandels weiter zunehmen.

