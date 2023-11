Stand: 30.11.2023 10:09 Uhr Russisches Generalkonsulat in Hamburg muss Ende des Jahres schließen

Das russische Generalkonsulat in Hamburg muss zum 31. Dezember schließen. Das erklärte der Senat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Götz Wiese. Laut einer Verbalnote des Auswärtigen Amts vom 7. September blieben jedoch die Rechte Russlands am Eigentum der Liegenschaft von der Schließung unberührt, hieß es. Das Gebäude dürfe lediglich ab 1. Januar 2024 nicht mehr als konsularische Einrichtung genutzt werden. Ende Mai hatte die Bundesregierung Russland als Reaktion auf die Ausweisung von deutschen Bediensteten den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt.

