Reaktionen aus Hamburg zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein Stand: 08.05.2022 21:28 Uhr In Hamburgs Nachbarland Schleswig-Holstein waren am Sonntag 2,3 Millionen Menschen zur Landtagswahl aufgerufen. Die CDU bleibt stärkste Kraft und Daniel Günther damit Ministerpräsident.

Der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploß gratulierte seinem Parteikollegen Günther und nannte das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein einen riesigen Erfolg. Die CDU habe die Wahl mit klassischen CDU-Themen gewonnen wie einem Bekenntnis zur Inneren Sicherheit, Klimaschutz durch Innovation und einer Bildungspolitik, die auf das Leistungsprinzip setze, so Ploß.

Leonhard: "Amtsbonus hat CDU-Kandidaten Günther geholfen."

Hamburgs SPD-Landeschefin Melanie Leonhard sagte, dass ihre Partei mit dem Wahlergebnis in Schleswig-Holstein auf gar keinen Fall zufrieden sein könne. Ihrer Ansicht nach haben Günthers Amtsbonus und die Sehnsucht nach Kontinuität in der Krise eine große Rolle für das Ergebnis gespielt.

Hamburgs Grüne sehen Regierungsauftrag in Schleswig-Holstein

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sieht ihre Partei weiter mit der CDU in einer Koalition in Kiel. Diesen Auftrag hätten die Wahlgewinner CDU und Grüne, so Fegebank wörtlich.

Hamburgs FDP sieht klaren Weg für schwarz-gelbe Koalition

Anders sieht das die FDP hier in Hamburg. Für ihren Landesvorsitzenden Michael Kruse zeigt das Wahlergebnis einen ganz klaren Weg auf für eine schwarz-gelbe Koalition in Schleswig-Holstein. Kruse sprach trotz Verlusten seiner Partei von einem soliden Ergebnis. Der Hamburger Linke Vorsitzende Keyvan Taheri spricht davon, dass das Wahlergebnis den Bundestrend für die Linken widerspiegele. Man sammle sich jetzt für den Schlussspurt der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und Hamburgs AfD-Chef Dirk Nockemann hoffte bis zuletzt, dass seine Partei in den Kieler Landtag kommt. Dort brauche man eine starke Opposition, so Nockemann.

