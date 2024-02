Stand: 17.02.2024 19:08 Uhr Rahlstedt: Mann stirbt am Straßenrand

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Sonnabend in Rahlstedt offenbar bei Baumpflegearbeiten von der Leiter gestürzt und ums Leben gekommen. Passanten hatten den Mann am Rand der Weißenseestraße gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

