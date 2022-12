Rahlstedt: Frau stirbt nach Attacke - Verdächtiger gefasst Stand: 15.12.2022 08:53 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist eine Frau am späten Mittwochabend angegriffen und durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bereits vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten die Polizei gegen 22.30 Uhr alarmiert. Rettungskräfte fanden die Frau in ihrer Wohnung in der Friedrichshainstraße. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie dann ihren Verletzungen.

Verdächtiger gefasst

Kurz nach der Tat wurde in der Nähe der Wohnung ein schwer verletzter Mann gefasst, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Offenbar war er nach der Tat aus dem Fenster gesprungen und hatte sich im Garten versteckt. Dort fanden ihn Polizistinnen und Polizisten. Auch er wurde in eine Klinik gebracht. Was genau in der Wohnung passiert ist, und in welcher Beziehung die Frau und der Mann standen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei will im Laufe des Tages Details bekannt geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.12.2022 | 09:00 Uhr