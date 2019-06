Stand: 14.06.2019 18:47 Uhr

Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lkw

In Hamburg hat es am Freitag erneut einen schweren Unfall mit einem Radfahrer und einem Lastwagen gegeben. Ein 52 Jahre alter Mann wurde auf seinem Fahrrad im Stadtteil St. Georg von dem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort am Abend den Verletzungen.

Radfahrer soll Grün gehabt haben

Der Radfahrer habe nach bisherigem Ermittlungsstand bei Grün gerade eine Straße nahe der Alster überquert, als er von dem stadtauswärts fahrenden Lkw erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Fahrradunfall in St. Georg NDR 90,3 - 14.06.2019 16:00 Uhr Bei einem Zusammenstoß in St. Georg ist ein 52 Jahre alter Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrsprecher Martin Schneider über Details.







Zuletzt hatte es in Hamburg immer wieder Abbiegeunfälle mit Radfahrern gegeben. Eine Frau war Anfang Mai von einem Lkw schwer verletzt worden. In Altona war Anfang April ein Mann unter einem Lkw eingeklemmt worden, in Stellingen war ein Radfahrer ums Leben gekommen. Kurz danach hatte Hamburg ein Pilotprojekt gestartet, bei dem zunächst 18 Behörden-Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden.

