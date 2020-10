Prozess in Hamburg: Lkw-Fahrer bedauert tödlichen Unfall Stand: 14.10.2020 16:10 Uhr Im Prozess um einen tödlichen Abbiegeunfall in Hamburg-Stellingen hat der angeklagte Lastwagenfahrer um Entschuldigung gebeten. Der 39-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Er frage sich bis heute, wie der Unfall passieren konnte, sagte der Mann aus Pinneberg am Mittwoch nach Angaben eines Gerichtssprechers. Ihm sei die Kreuzung vertraut gewesen und er habe in beide Außenspiegel geschaut, den Radfahrer aber zu keinem Zeitpunkt gesehen. Der 39-Jährige war am 19. März 2019 mit dem Containerfahrzeug eines Entsorgungsunternehmens an der Kreuzung Holstenkamp/Große Bahnstraße bei Grün nach rechts abgebogen.

Radfahrer stirbt noch am Unfallort

Der 48 Jahre alte Radfahrer soll parallel zu dem Zwölftonner auf dem Radweg am Holstenkamp unterwegs gewesen sein und wollte die Große Bahnstraße überqueren. Der Radfahrer wurde von dem Lastwagen erfasst und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Ehefrau und zwei Kinder des Unfallopfers treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Das Amtsgericht wollte möglicherweise noch am Mittwoch ein Urteil verkünden.

Nach dem Unfall im März 2019 hatte es eine Mahnwache des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gegeben.

