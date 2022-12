Polizeipräsident schlägt Böllerverzicht in Hamburg vor Stand: 21.12.2022 06:48 Uhr Angesichts voller Notfallaufnahmen und überlasteter Rettungsdienste bringt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer einen Böllerverzicht ins Gespräch. Dabei gehe es nicht um ein Verbot, wie er im Gespräch mit NDR 90,3 erklärte.

Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt darf nicht geböllert werden, ansonsten schon. Hamburgs Polizeipräsident Meyer appelliert jetzt an alle Hamburgerinnen und Hamburger, sich beim Silvesterfeuerwerk zurückzuhalten: "Je mehr wir darauf verzichten, desto weniger Verletzungen werden wir haben."

"Notfallpraxen laufen sowieso schon am Limit"

Es gebe jedes Jahr schwere Verletzungen. "Und wenn unsere Notfallpraxen sowieso schon am Limit laufen, müssen wir uns das nicht geben, dass wir dazu beitragen." Man müsse laut Meyer bei dem bleiben, was man rechtlich durchsetzen kann. "Aber ich denke, es kommt jetzt im Wesentlichen darauf an, bei der Notfallsituation, die wir haben, zu appellieren, möglichst auf Böller zu verzichten."

In der Böllerverbotszone in der Innenstadt sind beispielsweise Wunderkerzen und Knallerbsen erlaubt.

