Polizei räumt besetztes Haus in Altona

Das in Altona besetzte Haus in der Blücherstraße ist am Sonntagabend von der Polizei geräumt worden. Fünf Besetzer und Besetzerinnen habe man aus dem leer stehenden Haus getragen, hieß es. Das sei friedlich verlaufen. In einer Pressemitteilung forderten die Besetzer und Besetzerinnen bezahlbaren Wohnraum für alle gefordert prangerten die hohen Mieten an. Während der Besetzung hingen aus den Fenstern des Gebäudes Transparente, auf denen der Name des Projektes stand: Alltuna. Das steht für "Alle tun Alles".

Nachbarn äußern Verständnis

Rund 80 Unterstützer und Unterstützerinnen der Besetzung beobachteten die Aktionen laut Polizei von der Straße aus. Den ganzen Tag über waren nach Informationen von NDR 90,3 etliche Menschen auf der Straße versammelt, um ihre Solidarität mit den Besetzern und Besetzerinnen zu zeigen. Nachbarn äußerten ebenfalls Verständnis, berichtete NDR 90,3. Das Gebäude stehe seit Jahren leer, immer wieder sei es verkauft worden. Weil der Wohnraum in Hamburg so knapp sei, könnten hier beispielsweise Obdachlose untergebracht werden.

Ab Montag soll das Gebäude - für eine begrenzte Anzahl von Leuten - geöffnet werden, damit sich jeder an einer Diskussion über die Zukunft des Gebäudes beteiligen kann. Ob die Polizei vorher eingreift und die Besetzung beendet, ist derzeit noch unklar.

