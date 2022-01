Polizei löst Partys in Hamburg mit bis zu 200 Teilnehmern auf Stand: 29.01.2022 06:54 Uhr Zweimal hat die Hamburger Polizei am späten Freitagabend die Party einer Gruppe von Feiernden aufgelöst. Mehre Jugendliche sollen dabei die Corona-Regeln nicht eingehalten haben und ihnen drohen nun Bußgelder.

Nachdem der erste Rave im Bereich der großen Elbstraße durch die Polizei beendet worden war, setzten die 100 bis 200 Partygäste ihre Feier wenig später in der Hafencity fort. Das teilte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am frühen Sonnabend mit. Die Beamtinnen und Beamten rückten demnach erneut an und lösten die Veranstaltung wieder auf.

Auf Partys wurde gegen Corona-Regeln verstoßen

"Die Jugendlichen haben outdoor gefeiert", erklärte ein Sprecher. Da bei den Partys die Corona-Regeln zum Teil nicht eingehalten worden seien, mussten die Veranstaltungen beendet werden. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen voraussichtlich mit einem Bußgeld rechnen.

AUDIO: Partys mit bis zu 200 Jugendlichen in Hamburg aufgelöst (1 Min) Partys mit bis zu 200 Jugendlichen in Hamburg aufgelöst (1 Min)

