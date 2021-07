Polizei erwischt bekifften Raser ohne Führerschein Stand: 19.07.2021 06:26 Uhr Nach einer filmreifen Verfolgungsfahrt durch die Hamburger Innenstadt, hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen bekifften Raser ohne Führerschein festgenommen.

Der 24-Jährige hatte noch versucht, seinen Wagen in einem Parkhaus abzustellen und zu Fuß zu flüchten. Vorher hatte der junge Mann bei seinem 260 PS starken Mercedes-Geländewagen das Gaspedal voll durchgetreten. Dabei beschleunigte er nachts auf der Reeperbahn so stark, dass der Wagen fast mit dem Kantstein kollidierte. Kurz darauf lieferte sich der 24-Jährige am Stephansplatz ein Rennen mit einem BMW, bei dem beide in der City mit über 100 km/h fuhren - dahinter die Polizisten in ihrem Video-Fahrzeug, die alles filmten.

Flucht durch die Innenstadt

In der Langen Reihe im Stadtteil St. Georg versuchten die Beamten, den Wagen zu stoppen - doch der Fahrer flüchtete in ein nahegelegenes Parkhaus. Dort konnte er nach kurzer Verfolgung gefasst werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann seinen Führerschein bereits im März wegen Drogenkonsums abgeben musste. Auch diesmal wurde eine Blutprobe angeordnet, weil der 24-Jährige offensichtlich betrunken und bekifft war. Jetzt suchen die Beamten noch nach dem BMW Fahrer, mit dem er sich das Rennen lieferte.

AUDIO: Fahrer ohne Führerschein liefert sich Rennen in der Innenstadt (1 Min) Fahrer ohne Führerschein liefert sich Rennen in der Innenstadt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2021 | 06:00 Uhr