Pläne für Grasbrook: Hafenwirtschaft "nicht amüsiert" Stand: 27.10.2021 08:47 Uhr Der Grasbrook soll Hamburgs neuer Öko-Stadtteil werden - er liegt direkt neben der Hafencity in der Elbe. Die Hafenwirtschaft ist mit den Plänen für das Großprojekt aber unzufrieden.

Rund 3.000 Wohnungen und 16.000 Arbeitsplätze sollen auf dem Grasbrook in den kommenden Jahren entstehen, mitten im Hafen. Und genau das ist das Problem: Die Hafenwirtschaft hatte sich 2017 mit der Stadt auf Eckpunkte geeinigt. Danach sollte es keine Nachteile und keine Beschränkungen für benachbarte Umschlags- und Industrieunternehmen geben. Nach den Plänen, die die Hafencity GmbH vor wenigen Wochen vorgestellt hat, rücken nun aber Büros und Wohnungen dicht an den Hafen heran. Und damit an Lärm und Emissionen - und zwar rund um die Uhr.

Kritik auch an weiterer Brücke

"Wir sind nicht amüsiert", sagt Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Er sei von den jüngsten Plänen überrascht. Kritik übt er auch daran, dass die Stadt eine weitere Brücke über die Norderelbe plant - vom Baakenhöft am nördlichen Ufer zum Kleinen Grasbrook. Dadurch könnten Seeschiffe nicht mehr angestammte Liegeplätze bei den Norderelbbrücken anlaufen, so Bonz.

