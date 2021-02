Öffentliche Unternehmen: Forderung nach Hamburg-Strategie Stand: 03.02.2021 08:22 Uhr Ein gemeinsames Leitbild für alle öffentlichen Unternehmen in Hamburg. Das wollen SPD und Grüne in der Bürgerschaft durchsetzen. Sie fordern den Senat auf, dafür eine Hamburg-Strategie zu entwickeln.

Öffentlichen Unternehmen ihren Kernauftrag vor Augen führen. Das ist die Idee hinter einer Hamburg-Strategie, erklärt der SPD-Abgeordnete Markus Schreiber im Gespräch mit NDR 90,3. Wann ist es sinnvoll, als Hamburgischer Betrieb weltweit tätig zu sein und wann nicht?

Laut Schreiber ergebe es beispielsweise Sinn, dass der Hafenkonzern HHLA auch eine Tochterfirma in der ukrainischen Hafenstadt Odessa unterhält. Denn das Containergeschäft laufe nun mal global ab. Dass die ehemalige HSH Nordbank an Immobiliengeschäften in den USA beteiligt war, gehe hingegen am Auftrag der sogenannten Daseinsvorsorge vorbei.

AUDIO: Wie umgehen mit öffentliche Unternehmen? (1 Min)

Grüne fordern faire Bezahlung

Fair bezahlen, Ressourcen schonen und möglichst klimafreundlich arbeiten. Alles bekannte Vorgaben, die in Hamburg aber noch einmal verankert werden sollten, meint René Gögge von den Grünen. Im gemeinsamen Antrag der Bürgerschaftsfraktionen wird Darmstadt als Beispiel genannt. Dort gebe es ein Leitbild für die Stadtwirtschaft, die unter anderem ein "verantwortungsvoller Arbeitgeber" sein soll. Aktuell ist die Stadt Hamburg an 116 Betrieben beteiligt.

