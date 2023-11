Stand: 28.11.2023 18:41 Uhr OVG: AfD hat kein Recht auf Sitz in Härtefallkommission

Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat kein Recht auf einen Sitz in der Härtefallkommission. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) entschieden. Die Kandidatinnen und Kandidaten der AfD für das Gremium waren bei den Abstimmungen in der Bürgerschaft immer wieder durchgefallen. Dagegen hatte die AfD geklagt. Die Härtefallkommission befasst sich mit Einzelfällen von Ausländerinnen und Ausländern, die Deutschland eigentlich verlassen müssen. Sie prüft dann humanitäre Gründe, die einen weiteren Aufenthalt rechtfertigen könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.11.2023 | 19:00 Uhr