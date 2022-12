Notfallversorgung: Tschentscher hofft auf schnelle Entlastung Stand: 19.12.2022 15:23 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hofft, dass die Notfall-Medizin schnell entlastet werden kann. Das sagte er am Montag im Interview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Erst Corona, jetzt die vielen Atemwegs-Infekte und die Grippe - das Gesundheitssystem laufe seit mehreren Jahren unter Volllast, sagte Tschentscher. "Es läuft alles darauf hinaus, dass wirklich die Notfälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern, in die Notaufnahmen der Krankenhäuser kommen." Alle Personen mit leichteren Erkrankungen müssten im ambulanten System weiterversorgt werden. Also in den Praxen der Haus- und der Fachärztinnen und -ärzte - doch das läuft zur Zeit nicht rund.

Tschentscher offen für gemeinsame Leitstelle für Notrufe

Tschentscher zeigte sich deshalb offen für die Idee einer gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Arztruf Hamburg, in der alle Notrufe zusammenlaufen. "Und meine Bitte ist: In diesen Wochen, wo jetzt wirklich vieles zusammenkommt, dass man an dieser Stelle jetzt kooperativ Lösungen findet."

Ob das klappt, wird sich am Dienstag zeigen. Da lädt die neue Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) alle Beteiligten zum Krisengespräch ein.

TV-Tipp: Das Interview in voller Länge sehen Sie heute Abend um 18 Uhr im Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

