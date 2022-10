Neuer "Auto-Knast" entsteht in Hamburg am Flughafen Stand: 12.10.2022 06:42 Uhr Das ist vermutlich der teuerste und gleichzeitig unbeliebteste Parkplatz der Stadt: Hamburg bekommt nach Informationen von NDR 90,3 einen neuen Auto-Knast. Er soll direkt am Flughafen in Fuhlsbüttel entstehen und schon in wenigen Wochen in Betrieb gehen.

Die Genehmigung ist bereits erteilt: Am sogenannten Nordtor-Parkplatz gleich neben dem alten Terminal Tango wird ein zweiter PKW-Verwahrplatz gebaut, umgangssprachlich Auto-Knast genannt.

Ab Januar Platz für rund 100 Autos

Er soll Platz für 100 abgeschleppte Wagen haben und bereits im Januar in Betrieb gehen. Neben einem Zaun müssen dort noch mehrere Büro-Container errichtet werden. Der bereits seit 2005 bestehende Verwahrplatz in der Ausschläger Allee in Rothenburgsort ist laut Polizei mittlerweile zu klein geworden.

Kosten zwischen 250 und 380 Euro

Auch der neue Platz wird nicht billiger: Für jeden abgeschleppten Wagen werden insgesamt zwischen 250 und 380 Euro fällig. ADAC-Sprecher Christian Hieff kritisiert die hohen Gebühren. Er vermutet, dass die Polizei mehr Plätze für abgeschleppte Autos braucht, weil die Parkraumkontrollen deutlich zugenommen hätten.

