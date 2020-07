Stand: 19.07.2020 06:22 Uhr - Hamburg Journal

Neue Omnibuslinie zum Hafenmuseum im Einsatz

Das Hamburger Hafenmuseum ist seit dem Wochenende mit einer neuen Sonderlinie erreichbar. Interessierte können an der U- und S-Bahn-Station Elbbrücken in die Linie 856 einsteigen und mit historischen Bussen zum Schuppen 50A fahren, wo das Hafenmuseum untergebracht ist. Diese Fahrten sind ab sofort für die Wochenenden und Feiertage geplant und erfolgen zum HVV-Tarif.

Alte Busse, neue Linie: Fahrten zum Hafenmuseum Hamburg Journal - 18.07.2020 19:30 Uhr Neue Verbindung: Mit Bussen aus den 1980er-Jahren können Interessierte direkt von den Elbbrücken zum Hamburger Hafenmuseum gelangen.







Ehrenamtliche fahren historische Busse

Alle 30 Minuten soll ein Bus fahren. Betrieben wird die neue Buslinie vom Hamburger Ombibus Verein. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Linienbusse verschiedener Generationen möglichst einsatzfähig zu halten. Zum Hafenmuseum soll dem Verein zufolge in der Regel ein Typ aus dem Baujahr 1985 unterwegs sein. An Werktagen startet bereits die Linie 256 von der neuen Station Elbbrücken.

"Peking" wird Attraktion des Hafenmuseums

Im Hafenmuseum sind Tausende Gegenstände aus der Schifffahrtsgeschichte zu sehen. In der Nähe soll bald die Viermastbark "Peking" anlegen. Das Hamburger Segelschiff ist mehr als 100 Jahre alt und lag über viele Jahrzehnte hinweg in New York. Es wird derzeit in der Peters Werft in Wewelsfleth in Schleswig-Holstein restauriert und wird am 7. September in Hamburg erwartet.

