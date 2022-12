Neue Flüchtlingsunterkunft in Rothenburgsort für 500 Menschen Stand: 09.12.2022 14:26 Uhr Auf dem Gelände des Huckepack-Bahnhofs im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort entsteht eine weitere Flüchtlingsunterkunft für 500 Menschen. Die wird auch dringend gebraucht, denn inzwischen leben 50.000 Menschen in städtischen Unterkünften.

Der Zustrom von Geflüchteten ist ungebrochen - täglich kommen etwa 100 Schutzsuchende nach Hamburg. Die meisten benötigen eine Unterkunft. Allein aus der Ukraine kamen bisher 32.000 Menschen.

Platz für Unterkünfte gesucht

Seit dem Sommer sind in der Stadt 20.000 neue Unterkunftsplätze entstanden. Weiterhin werden händeringend neue Flächen für Unterkünfte gesucht. Die Situation bleibt angespannt. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte am Freitag: "Wir haben ja im September schon mehr Menschen aufgenommen gehabt als in der Zeit, die bis heute als Flüchtlingskrise bezeichnet wird, nämlich 2015/16. Aber Platz ist endlich, Kapazitäten sind endlich. Wir werden immer mehr Dinge erproben und ausprobieren müssen, um zurecht zu kommen."

Tiny Houses werden getestet

Zum Beispiel soll in Hamburg die Unterbringung von Geflüchteten in sogenannten Tiny Houses - kleinen, auf Anhängern aufgebauten Wohneinheiten - getestet werden. Sie könnten schnell und flexibel zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten genutzt werden. Zunächst 50 dieser Mini-Häuser sollen auf Grundstücken von Unterkünften oder anderen öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden. In die Unterkunft in Rothenburgsort sollen noch vor Weihnachten die ersten Geflüchteten einziehen.

