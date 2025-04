Stand: 28.04.2025 20:09 Uhr Nachbar mit Pistole bedroht: Einsatz für Polizei in Hamm

Ein 18-Jähriger hat am Montagabend einen Nachbarn mit einer Pistole bedroht - und damit einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg-Hamm ausgelöst. Die Suche nach dem Bewaffneten in der Wendenstraße blieb aber erfolglos. Nach Polizeiangaben schwelte der Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden Männern schon seit Längerem.

