Nach Messerattacke von Brokstedt: Hamburg legt Maßnahmenpaket vor Stand: 15.02.2023 11:33 Uhr Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Brokstedt haben die Hamburger Behörden ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Der mutmaßliche Täter war kurz vor dem Angriff in einem Regionalzug in Hamburg aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Ab sofort sollen wegen eines Gewaltdelikts inhaftierte Untersuchungsgefangene, die aggressive Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder drogenabhängig sind, in den Blick genommen werden, um frühzeitig auf mögliche Gefahren nach ihrer Entlassung reagieren zu können, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Sie stellte das Paket am Mittwoch gemeinsam mit Innensenator Andy Grote (SPD) vor.

Behörden und Staatsanwaltschaft sollen zusammenarbeiten

Dabei sollen Justizvollzug, Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde zusammenarbeiten. Ferner müssten alle Hinweise auf extremistische Haltungen oder Gefährdungspotenziale von Gefangenen an den Verfassungsschutz und den polizeilichen Staatsschutz weitergeleitet werden. Alle bereits angelegten sogenannten Wahrnehmungsbögen, in denen Justizvollzugsbedienstete ihre Beobachtungen festhalten, sollen überprüft werden, ob sie noch nicht gemeldete Extremismus-Hinweise enthalten.

Bessere Hilfen nach Haftentlassung

Wie Strafgefangenen soll auch Untersuchungsgefangenen vor der Entlassung ein dokumentiertes Übergangsgespräch angeboten werden, in dem sie auf weitere Hilfen nach der Entlassung hingewiesen werden. Zudem sollen ihnen Übergangscoaches zur Verfügung stehen und das mehrsprachige Informationsmaterial zu Anlaufstellen nach der Haftentlassung verbessert werden.

Grote für mehr Sicherheit in Zügen und auf Bahnhöfen

Grote sprach sich für eine Verbesserung der länderübergreifenden Zusammenarbeit bei der Abschiebung ausländischer Straftäter aus. Zudem kündigte er an, sich für mehr Sicherheit in Zügen und auf Bahnhöfen einsetzen zu wollen. Unter anderem müsse eine Videoüberwachung in Regionalbahnen und im Fernverkehr zum Standard werden. Außerdem soll eine Ausweitung von Waffenverboten in Zügen und auf Bahnhöfen geprüft werden.

Zuständigkeiten und Meldungspflichten sollen klarer werden

Verbesserungsbedarf sieht die Hamburger Behörde auch bei der landesinternen und bundesweiten Kommunikation in ausländer- oder asylrechtlichen Fragen. Hier müssten Zuständigkeiten und Meldungspflichten klarer benannt und zum Teil auch angepasst werden, sagte Gallina.

Sondersitzung des Justizausschusses

Im Anschluss an die Vorstellung des Maßnahmenpakets nahm Gallina an einer Sondersitzung des Justizauschusses der Hamburgischen Bürgerschaft teil. Nach Bekanntwerden von Äußerungen des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. mit islamistischem Bezug hatten sich alle Fraktionen dafür ausgesprochen, die Sitzung vorzuziehen - ursprünglich war die nächste Sitzung erst für den 23. März geplant.

Zwei Menschen in Regionalzug getötet

Der 33 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg andere Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei junge Menschen getötet haben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Wenige Tage vor der Tat war A. aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Anderthalb Wochen nach der Tat war bekannt geworden, dass sich A. im August in der Haft gegenüber Justizvollzugsbediensteten mit dem islamistischen Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben soll.

Opposition: Vorwürfe gegen Justizsenatorin Gallina

Abgeordnete der Opposition hatten Justizsenatorin Gallina daraufhin vorgeworfen, dies dem Ausschuss bei seiner ersten Befassung am 2. Februar verschwiegen zu haben. "Entscheidende Informationen" wurden dem Ausschuss vorenthalten, meinte etwa die CDU. Die Senatorin hatte hingegen "ermittlungstaktische Gründe" geltend gemacht.

Videos 4 Min Messerattacke in Brokstedt: Was passierte vor der Tat? Ibrahim A. hielt sich vor dem Angriff in Kiel auf. Hier soll er sich auch die spätere Tatwaffe besorgt haben. 4 Min

E-Mails aus Hamburg doch in Kiel aufgetaucht

Vertreterinnen und Vertreter aus Kiel räumten im Justizausschuss ein, dass sie doch deutlich früher über die Untersuchungshaft des mutmaßlichen Täters informiert waren, als bislang bekannt. Demnach wurden alte E-Mails aus Hamburg in einem Postfach eines Mitarbeitenden der Kieler Zuwanderungsbehörde gefunden, die das belegen. Kiel hatte Hamburg vorgeworfen, nicht rechtzeitig über die U-Haft des Mannes in der Justizvollzugsanstalt Billwerder informiert zu haben. Ibrahim A. war vor seiner Haft in Hamburg bereits in Köln wegen Straftaten verurteilt worden und zuletzt in Kiel gemeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2023 | 12:00 Uhr