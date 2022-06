Heim für Kinder mit Behinderungen profitiert von NDR Festival Stand: 29.06.2022 15:36 Uhr Wenn NDR 90,3 und das Hamburg Journal am Sonnabend, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, nach Volksdorf kommen, kann auch ein soziales Projekt des Stadtteils profitieren: der "Erlenbusch", eine Einrichtung für Kinder mit Behinderungen.

Bevor die musikalischen Stargäste Milow und Londonbeat beim NDR Festival die Bühne betreten, gilt es für die Menschen in Volksdorf gemeinsam live vor Ort eine Aufgabe zu lösen. Gelingt dies, darf sich der Förderkreis Erlenbusch über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro vom Kooperationspartner des Festivals, Lotto Hamburg, freuen.

Seit mehr als 90 Jahren liegt mitten im Volksdorfer Klöpperpark das Kinderheim "Erlenbusch". Ganztägig werden hier Kinder mit verschiedenen Behinderungen betreut, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. 85 Prozent der Kinder sitzen im Rollstuhl, viele leiden unter Epilepsie oder sind kognitiv sehr eingeschränkt, sodass alleine essen oder ein Spaziergang keine Selbstverständlichkeit sind. Im "Erlenbusch" leben die Kinder und Jugendlichen in einer familiären Atmosphäre. Jeder oder jede hat einen eigenen Bezugsbetreuer oder eine -betreuerin. Verschiedene Therapie-, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten ergänzen das Angebot. Um den Betrieb vollständig aufrechterhalten zu können, ist das Kinderheim auf Spenden angewiesen.

Gemeinsam eine Aufgabe lösen

Ab 19.30 Uhr fällt am Sonnabend, 23. Juli, der Startschuss für die Aufgabe. Die Menschen in Volksdorf und ihre Gäste sind dann gefragt. Wie genau die Aufgabe aussehen wird, wird kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Anschluss an die Aufgabe gibt es Live-Musik von Milow und Londonbeat. Am Sonntag stehen dann The Rattles auf der Bühne.

Bühnenprogramm mit Milow und Londonbeat

Das Bühnenprogramm von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal startet am Sonnabend um 17 Uhr. Die NDR 90,3 Morningshowmoderatoren Nicole Steins und Ulf Ansorge führen durch den Abend. Die Moderation am Sonntag übernimmt Eva Tanski von NDR 90,3. Das Bühnenprogramm beginnt dann bereits um 11 Uhr. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei.

Barrierefreiheit wird großgeschrieben

Damit möglichst viele Menschen am NDR Festival in Volksdorf teilnehmen können, wird Barrierefreiheit großgeschrieben. Direkt vor der Bühne ist ein eigener Bereich für Menschen mit Rollstuhl reserviert, auch entsprechende, rollstuhlfahrergeeignete Toiletten werden bereitgestellt. Neben der Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel empfiehlt sich die Anreise mit dem eigenen Fahrrad. In direkter Nähe der Veranstaltungsfläche richtet die FahrradGarderobe einen Stellplatz ein. Dieser ist jederzeit zugänglich, immer sicher bewacht und vollständig versichert. Und das Beste: Die Unterstellung der Fahrräder ist während der Veranstaltung kostenfrei.

Müllvermeidung während der Veranstaltung

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände soll zudem Müll aus Plastik weitestgehend vermieden werden. So gibt es ein Pfandsystem, um die Wiederverwendung von Getränkebechern zu gewährleisten. Die Ausgabe von Trinkhalmen aus Plastik ist nicht genehmigt.

