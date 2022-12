Moia fährt in Hamburg erstmals Bushaltestellen an Stand: 22.12.2022 12:30 Uhr Das Sammeltaxis von Moia dürfen künftig in Hamburg Busaltestellen anfahren. Damit sollen die schwarz-goldenen Elektrobusse enger an das Netz des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angebunden werden. Das Pilotprojekt beginnt im Januar.

Bisher dürfen die Moia-Kleinbusse zwar an mehreren Tausend Punkten stoppen, aber nicht an Bushaltestellen. Moia darf die Fahrgäste auch nicht direkt vor die Haustür fahren, das ist Taxis vorbehalten. Ab dem 1. Januar 2023 dürfen die Moia-Fahrzeuge Fahrgäste nun auch an 29 Bushaltestellen rauslassen oder aufsammeln.

Moia fährt 29 Bushaltestellen an

Die betroffenen 29 Haltestellen sind durch einen Aufkleber am Mast gekennzeichnet. Darunter sind zum Beispiel Hafencity Universität, Museum für Hamburgische Geschichte, Planetarium, Luetkensallee, Saseler Bogen, Grootkoppelweg, Gustav-Adolf-Straße und Vogelhüttendeich. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) begründete den Schritt damit, dass Hamburg die Sammeltaxis besser mit dem öffentlichen Nahverkehr verzahnen wolle, um die Mobilität außerhalb der Zentren zu erhöhen.

Moia-Angebot wird ausgeweitet

Im Januar vergrößert die VW-Tochter ihr Einsatzgebiet um ein Drittel. Moia-Sammeltaxis sollen den Angaben zufolge künftig auch für Fahrten in Rahlstedt, Meiendorf, Jenfeld, Billstedt, Billbrook, Osdorf und Lurup sowie in Wilhelmsburg gebucht werden können. Das Hamburger Bediengebiet wachse dadurch von derzeit 200 auf 270 Quadratkilometer. Inhaber einer HVV-Abo-Karte sollen bei Moia einen Preisnachlass von einem Euro pro Fahrt erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr