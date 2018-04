Stand: 13.04.2018 17:28 Uhr

Messerstecher hatte Frau zuvor bedroht

Nach der tödlichen Messerattacke auf ein einjähriges Mädchen und dessen 34-jährige Mutter in der Hamburger Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft am Freitag Haftbefehl gegen den 33 Jahre alten Vater erlassen. Ihm werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Der Mann aus Niger hatte seine 34-jährige ehemalige Lebensgefährtin schon vor der Bluttat bedroht, wie aus den Akten des Amtsgerichts St. Georg hervorgeht. Er habe im Januar einen Antrag auf das gemeinsame Sorgerecht für das einjährige Mädchen bei Gericht gestellt. Die Mutter habe dem nicht zustimmen wollen.

Messerattacke: Vater wird Haftrichter vorgeführt NDR//Aktuell - 13.04.2018 14:00 Uhr Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Einjährige und deren Mutter am Hamburger Jungfernstieg wird der tatverdächtige Vater dem Haftrichter vorgeführt. Hintergrund war offenbar ein Sorgerechtsstreit.







4,22 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sorgerechtsstreit um die Tochter

Die Frau zeigte ihn demnach an und sagte der Polizei, dass er sie und das Kind bedroht habe. Es habe ungewollte Kontakte zwischen den Eltern gegeben, bei denen der 33-Jährige die Mutter verfolgt habe. Auf Gewalttätigkeiten finde sich in den Akten aber kein Hinweis. Die Polizei habe ihn mit einer sogenannten Gefährder-Ansprache verwarnt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Im März habe dann das Familiengericht entschieden, dass er seine Tochter nur in Begleitung einer Fachkraft sehen dürfe und an einem Anti-Aggressions-Training teilnehmen müsse. Gleichzeitig wollte der Mann offenbar erreichen, dass nicht nur die Mutter das Sorgerecht hat, sondern beide gemeinsam. Einen Tag vor dem Messerangriff habe das Familiengericht diesen Antrag abgelehnt, sagte ein Gerichtssprecher.

Die Entscheidung hätte Einfluss auf den Aufenthaltsstatus des Mannes haben können. Der Mann stammt aus dem Niger und war 2013 nach Hamburg gekommen. Als Mitglied der sogenannten Lampedusa-Gruppe lebte er zunächst in der St. Pauli Kirche, später dann in einer Flüchtlingsunterkunft in Farmsen-Berne.

Jungfernstieg: Viele legen Blumen nieder NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.04.2018 13:50 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Nach den tödlichen Messerstichen am Jungfernstieg legen viele Passanten Blumen und Kerzen nieder. Karsten Sekund befragt Hamburger nach der Bluttat.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein weiterer Mann war dabei

Auch zum Ablauf der Tat gibt es neue Details: Bei dem tödlichen Messerangriff war noch ein weiterer Mann zugegen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bestätigte. Er werde in den Ermittlungen aber als Zeuge und nicht als Beschuldigter behandelt. "Seine Rolle muss jetzt geklärt werden." Der Mann sei beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Tatort gewesen, sondern habe erst ermittelt werden müssen. Nähere Angaben zur Person machte sie nicht. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Mann berichtet. Dem Blatt zufolge handelt es sich bei ihm um den neuen Freund der getöteten Frau. Er soll die Bluttat mit angesehen und anschließend vom Tatort geflüchtet sein.

Haftbefehl erlassen

Das einjährige Mädchen und seine 34 Jahre alte Mutter waren am Donnerstag auf dem S-Bahnhof Jungfernstieg getötet worden - vor den Augen vieler Menschen und eines weiteren Kindes der Frau, eines drei Jahre alten Jungen. Die Frau hat vier weitere Kinder von verschiedenen Vätern.

Der Sprecher der Sozialbehörde, Marcel Schweitzer, versicherte, dass die Geschwister des toten Mädchens nun alle nötige Hilfe erhielten. "Das Jugendamt in Hamburg-Mitte wird dies sicherstellen", erklärte Schweitzer. Drei der Kinder des Opfers besuchen staatliche Schulen - eines geht in eine Kita.

Tödliche Messerstiche am Jungfernstieg













Weitere Informationen 02:44 NDR 90,3 Reaktionen nach Messerangriff am Jungfernstieg NDR 90,3 Entsetzen nach der tödlichen Messerattacke am Jungfernstieg. NDR 90,3 Reporterin Frauke Reinig fasst den Stand der Ermittlungen und Reaktionen aus Politik und Sozialen Netzwerken zusammen. Audio (02:44 min) 03:01 NDR//Aktuell Messerattacke: Mutter und Kind getötet NDR//Aktuell In der Hamburger Innenstadt im Bahnhof Jungfernstieg hat offenbar ein 33-Jähriger sein einjähriges Kind und die 34-jährige Mutter mit einem Messer attackiert. Beide starben. Video (03:01 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2018 | 15:00 Uhr