Stand: 15.06.2019 12:23 Uhr

Mahnwache nach tödlichem Unfall mit Radfahrer

Rund 60 Menschen haben am Sonnabendmittag an einer Mahnwache für den Radfahrer teilgenommen, der am Freitag bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil St. Georg ums Leben gekommen war. Der 52-Jährige war von einem Lastwagen erfasst worden.

Schweigeminute an Ghostbike

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte zu der Mahnwache aufgerufen. An der Unfallstelle wurde ein weißes Fahrrad aufgestellt, ein sogenanntes Ghostbike. Es dient als Mahnmal und soll an den tödlich verunglückten Radfahrer errinnern. Dutzende Menschen versammelten sich zu einer Schweigeminute. Vor dem Ghostbike wurden rote Grablichter und weiße Rosen abgelegt. Anschließend legten sich die Demonstranten mitsamt ihrer Räder auf die regennasse Fahrbahn.

Mahnwache für tödlich verunglückten Radfahrer NDR 90,3 - 15.06.2019 13:00 Uhr Einen Tag nach dem tödlichen Fahrradunfall an der Alster hat es eine Mahnwache gegeben. Ein 52-Jähriger wurde von einem Lkw erfasst. An der Unfallstelle steht jetzt ein weißes Fahrrad - als Mahnmal.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

ADFC fordert bessere Verkehrsplanung

Samina Mir vom ADFC in Hamburg sagte: "Wir fordern, dass die Politik und die Behörden das Ziel null Verkehrstote auf Hamburgs Straßen als oberstes Plaungsziel bei allen Straßenverkehrsplanungen vornimmt." Außerdem solle nach Unfällen analysiert werden, ob diese durch eine andere Infrastruktur oder andere Ampelschaltungen hätten verhinmdert werden können. Im vergangenen Quartal registrierte die Polizei rund 550 Radunfälle, etwa 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mahnwache nach tödlichem Radunfall NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.06.2019 12:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Einen Tag nach einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer haben sich in St. Georg Dutzende Menschen zu einer Mahnwache versammelt. Kai Salander berichtet.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Radfahrer soll Grün gehabt haben

Videos 01:30 Hamburg Journal Wieder schwere Abbiegeunfälle - ein Toter Hamburg Journal Wieder hat es in Hamburg Abbiegeunfälle mit Lkw gegeben. An der Alster kam ein 52-jähriger Radfahrer ums Leben. In Billstedt wurde ein Kind von einem Reisebus schwer verletzt. Video (01:30 min)

Bei dem Unfall in St. Georg hatte der Radfahrer den Ermittlungen der Polizei zufolge gerade bei Grün eine Straße nahe der Alster überquert, als er von dem stadtauswärts fahrenden Lkw erfasst wurde. Er wurde nach Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort am Freitagabend seinen Verletzungen. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Immer wieder Abbiegeunfälle

Zuletzt hatte es immer wieder Abbiegeunfälle mit Radfahrern gegeben. Eine Frau war Anfang Mai von einem Lkw schwer verletzt worden. In Altona war Anfang April ein Mann unter einem Lkw eingeklemmt worden, in Stellingen war ein Radfahrer ums Leben gekommen. Kurz danach hatte Hamburg ein Pilotprojekt gestartet, bei dem zunächst 18 Behörden-Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.06.2019 | 12:00 Uhr