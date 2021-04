Lebenslange Freiheitsstrafe für Mord an Brasilianer Stand: 22.04.2021 14:28 Uhr Für den Mord an einem jungen Brasilianer hat das Hamburger Landgericht einen 46-Jährigen am Donnerstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass der Angeklagte dem 29-Jährigen nach einer Geburtstagsparty im September 2019 ein Getränk mit einer potenziell tödlichen Dosis einer Ecstasy-Amphetamin-Mischung verabreichte, um ihn zu betäuben und zum Sex zwingen zu können.

Das Opfer hatte sich laut Anklage noch wehren können und geschrien. Aus Furcht vor Entdeckung sei der Angeklagte gewalttätig geworden. Im Laufe des Prozesses hatte der Angeklagte selbst behauptet, sein Gast sei an einer Überdosis Drogen gestorben.

Weitere Tat des 46-Jährigen

Darüber hinaus wurde der Angeklagte für einen weiteren Fall verurteilt. 2018 gab er demnach bei einer Party einem anderen Mann ein Getränk mit K.o.-Tropfen, vergewaltigte den Bewusstlosen, machte davon Fotos und Videos. Später habe er sein Opfer erpressen wollen. Das Gericht verhängte für alle Taten eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe.

Junger Brasilianer verschwand im September 2019

Der junge Brasilianer hatte drei Jahre lang in Hamburg gelebt. Er arbeitete als Informatiker in Bahrenfeld und galt als sehr zuverlässig. Ende September 2019 erschien er plötzlich nicht mehr im Büro, seine Kolleginnen und Kollegen meldeten ihn als vermisst. Die Familie des Vermissten suchte verzweifelt nach ihm, überall in der Stadt hingen Plakate mit seinem Foto.

Leiche monatelang in Wohnung versteckt

Im Januar 2020 bekam die Polizei schließlich einen Tipp. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Angeklagten in einem Hochhaus am Venusberg. Dort entdeckten sie schließlich die stark verweste Leiche des vermissten Mannes, die dort monatelang versteckt wurde. Sie lag im Gästezimmer unter einer Matratze, war mit Sand bedeckt und mit Säcken umhüllt.

