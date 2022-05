Lange Warteschlangen am Hamburger Flughafen reißen nicht ab Stand: 22.05.2022 16:14 Uhr Fluggäste am Hamburger Flughafen brauchen in diesen Tagen starke Nerven. Auch am Sonntag drängen sich wieder zahlreiche Menschen an den Sicherheitskontrollen des Airports.

Vor allem am Sonntagmittag bildeten sich, wie schon in den vergangenen Tagen, lange Schlangen. Gegen 14 Uhr mussten Passagiere schließlich gut anderthalb Stunden mehr einplanen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte. Am Sonnabend kam es zu ähnlich langen Wartezeiten. Schließlich flogen zu Beginn der Maiferien an diesem Wochenende etwa 41.000 Menschen von Hamburg aus los. "Das sind die meisten Reisenden seit Beginn der Corona-Pandemie. Dabei kann es immer wieder zu Auslastungsspitzen in einzelnen Stunden kommen", so eine Sprecherin des Flughafens.

Passagiere sollen Online-Check-in nutzen

In den kommenden Tagen erwartet Hamburg Airport täglich jeweils 16.000 bis 20.000 Fluggäste. Um Wartezeiten zu reduzieren, rät der Flughafen dazu, sich genau über die Regeln für das Handgepäck zu informieren und Angebote wie den Online-Check-in oder die automatische Gepäck-Abgabe zu nutzen.

Autobahnen waren voller als sonst

Starke Nerven brauchten dieses Wochenende aber auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn die Straßen und Autobahnen rund um Hamburg waren vor allem zur Mittagszeit voller als sonst. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Dreieck Hamburg-Nordwest am Samstagmittag auf bis zu zwölf Kilometer. Weiter im Norden mussten Reisende ebenfalls Geduld mitbringen: Staus bildeten sich am Nachmittag etwa an den Grenzübergängen nach Dänemark an der A7 und der B200, wie der ADAC auf seinen Internetseiten mitteilte.

Fluggäste sollen möglichst früh anreisen

Ein Grund für die langen Wartezeiten sind krankheitsbedingte Ausfälle beim privaten Sicherheitsdienst FraSec, wie die Bundespolizei bestätigte. Deshalb sind trotz Ferienbeginn nicht alle Kontrolllinien geöffnet. Auf seiner Internetseite bat der Airport die Fluggäste wegen des hohen Passagieraufkommens, rund 2 bis 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

