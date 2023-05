Lange Nacht der Konsulate in Hamburg Stand: 09.05.2023 22:00 Uhr Eine äthiopische Kaffee-Zeremonie, Spezialitäten aus Malaysia, Kunst aus Honduras oder französische Kinder-Animationsfilme: Das alles gab es am Dienstagabend in Hamburg bei der Langen Nacht der Konsulate zu entdecken.

Schlemmen, Plaudern, Kontakte knüpfen und neue Kulturen kennenlernen: Die Angebote bei der zehnten Ausgabe der Langen Nacht der Konsulate waren so vielfältig und verschieden, wie die Länder, die einladen. 19 Konsulate, 3 Kulturinstitute und 2 internationale Organisationen öffneten von 18 bis 22 Uhr ihre Türen für interessierte Hamburgerinnen und Hamburger.

Musik und Ausstellungen

In der Innenstadt lud etwa die argentinische Vertretung zur Tango- und Folklore-Show. Musik und Ausstellungen gab es auch im ukrainischen Konsulat an der Außenalster. An der Elbe wurden chinesische Unternehmen im Konsulat vorgestellt.

Landestypische Spezialitäten

Der Internationale Seegerichtshof gab in Nienstedten einen Einblick in seine Fälle. Kunst, Konzerte und französische Weine gab es im Institut Français am Rothenbaum. Fast überall gabt es neben dem Kultur-, Kunst- oder Informationsprogramm auch landestypische Spezialitäten. Eingeladen waren auch Kurzentschlossene - anmelden musste man sich für die Veranstaltungen nicht.

Welche Konsulate teilnahmen, ist auf der Internetseite www.hamburg.de/lange-nacht-der-konsulate zu sehen.

Aufgaben und Bedeutung von Konsulaten Konsulate vertreten vor allem die wirtschaftlichen Interessen eines Staates im Ausland und die Interessen seiner Bürger. Während Generalkonsulate Berufsdiplomaten aus den jeweiligen Staaten an der Spitze haben, sind Honorarkonsuln ehrenamtlich tätige Interessenvertreter, die meist Bürger des Gastlandes sind. Die Ländervertretungen sind vor allem für ihre eigenen Landsleute, die im Gastland leben oder durchreisen, zuständig. Eine wichtige Aufgabe ist beispielsweise die Ausstellung und Verlängerung von Pässen sowie anderen Dokumenten. Die Vertretung hilft bei finanziellen und anderen Notlagen. Zudem betreut sie die Landsleute im Gefängnis und überwacht Gerichtsverfahren. Ein Konsulat stellt aber auch Einreisevisa für sein Land aus und informiert über die Aufenthalts- oder Arbeitsbedingungen.

