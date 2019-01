Stand: 06.01.2019 17:02 Uhr

Köhlbrandbrücke: Lkw müssen Abstand halten

Ab Montag dürfen Lastwagen die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen nur noch mit 50 Meter Abstand passieren. Die Hafenverwaltung HPA will so die altersschwache Brücke entlasten. Das Abstandsgebot für Lastwagen gilt nicht auf der gesamten Brücke, sondern nur auf dem gut 500 Meter langen Mittelstück, das an Seilen zwischen den beiden Pylonen hängt

Kritik von Hafenunternehmen

Mit zusätzlichen Staus rechnet die Hafenverwaltung HPA rund um die Köhlbrandbrücke nicht. Schließlich seien die nächsten Verkehrsknoten einige Kilometer entfernt, so ein Sprecher zu NDR 90,3. Hafenunternehmen rechnen dagegen schon mit Beeinträchtigungen. Wenn die Lastwagen 50 Meter Abstand halten müssen, dann können nur noch halb so viele in der gleichen Zeit die Köhlbrandbrücke passieren, rechnet Gunther Bonz vor, der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. HPA und Stadt hätten viel zu lange zugesehen - und eine Entscheidung über eine neue Köhlbrandquerung hinaus geschoben.

Fachleute hoffen auf einen Tunnel

Fachleute halten einen neuen Tunnel unter dem Köhlbrand für sinnvoller, aber auch teurer. Die Stadt will zunächst mit dem Bund über die Kostenverteilung reden, bevor sie sich festlegt. Laut HPA muss spätestens Anfang der 2030er Jahre ein Ersatzbau für die Köhlbrandbrücke fertig sein.

