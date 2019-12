Stand: 18.12.2019 19:32 Uhr

Kirsten Boie ist neue Ehrenbürgerin Hamburgs

Die Hamburgische Bürgerschaft hat der Ernennung der Kinderbuchautorin Kirsten Boie zur neuen Ehrenbürgerin der Stadt am Mittwochabend zugestimmt. Die Entscheidung, die 69-Jährige mit der höchste Ehrung auszuzeichnen, fiel bei der letzten Sitzung des Parlaments in diesem Jahr einstimmig. Anschließend wollte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Boie bei einem Festakt im Rathaus die Ernennungsurkunde übergeben.

Kirsten Boie wird Hamburger Ehrenbürgerin NDR Info - 18.12.2019 16:00 Uhr Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hamburg. Die 69-Jährige wird für ihr Werk und ihr vielfältiges soziales Engagement ausgezeichnet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Stadt würdige mit der Ernennung Boies schriftstellerische Tätigkeit und ihr Lebenswerk, heißt es in der Begründung für die Ehrung. Ihre Bücher gäben Kindern Orientierung beim Erwachsenwerden und den Mut, auch in schwierigen Situationen an sich selbst zu glauben.

"Wir Kinder aus dem Möwenweg" und "Ritter Trenk"

Boie wurde 1950 in Hamburg geboren, studierte an der Universität der Hansestadt und war Lehrerin am Gymnasium Oldenfelde in Hamburg. 1983 adoptierte sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Kind und begann bald darauf, Kinderbücher zu schreiben. Ihr erstes Buch, "Paule ist ein Glücksgriff", eine Adoptionsgeschichte, wurde zum großen Erfolg. Seither hat sie etwa 100 weitere Bücher veröffentlicht. Besonders bekannt und beliebt sind "Wir Kinder aus dem Möwenweg" und "Ritter Trenk".

2011 mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

In ihren Büchern greift sie immer wieder gesellschaftlich relevante Themen wie Jugendgewalt, Fremdenfeindlichkeit, Flucht und Obdachlosigkeit auf. Boie engagiert sich in Schulen und Kindergärten für die Leseförderung. Sie gewann 2007 den Deutschen Jugendliteraturpreis und wurde 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Leidenschaft für Leseförderung

Im vergangenen Jahr war sie Mitinitiatorin der Hamburger Erklärung "Jedes Kind muss lesen lernen". Boies Engagement reiche weit über die Grenzen der Stadt Hamburg hinaus, erklärte der Senat. Die von ihr gegründete "Möwenweg-Stiftung" setze sich dafür ein, Kindern im afrikanischen Swasiland ein besseres Leben zu ermöglichen.

Auszeichnung wird seit 1813 vergeben

Weitere Informationen Die Ehrenbürger der Hansestadt Hamburg Seit mehr als 200 Jahren wird das Ehrenbürgerrecht in Hamburg verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Hansestadt zu vergeben hat. Die bisherigen Ehrenbürger im Überblick. mehr

Seit 1813 wird die höchste Auszeichnung der Stadt Hamburg an Menschen verliehen, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Ehrenbürgern gehören Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder Schriftsteller Siegfried Lenz. Neben Boie gibt es derzeit noch vier lebende Hamburger Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger: Fußball-Idol Uwe Seeler, Mäzenin Hannelore Greve, Ballettdirektor John Neumeier und den Unternehmer Michael Otto, der 2013 zuletzt zum Ehrenbürger ernannt wurde. Besondere Rechte und Pflichten haben die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger nicht. Als Zeichen der Wertschätzung dürfen sie lebenslang kostenlos den HVV nutzen und sie sind zu jedem Matthiae-Mahl als Ehrengäste geladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.12.2019 | 19:00 Uhr