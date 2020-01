Stand: 13.01.2020 14:43 Uhr - NDR 90,3

KZ-Prozess: Nebenkläger zieht zurück

Knapp zwei Monate nach einem spektakulären Auftritt eines amerikanischen Zeugen im Stutthof-Prozess hat der 76-Jährige seinen Antrag auf Nebenklage-Zulassung am Montag zurückgezogen. Der angebliche NS-Überlebende Moshe Peter Loth war offenbar nie in dem Konzentrationslager untergebracht. "Wir begrüßen die Entscheidung", sagte die Vorsitzende Richterin dazu. Der Nebenklagevertreter hatte damit einer Entscheidung des Gerichts vorgegriffen.

Angaben stimmten nicht

Die Jugendkammer hatte nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" die Glaubwürdigkeit des 76-Jährigen prüfen lassen. Aus dem Bericht ging hervor, dass die Angaben des Zeugen und Nebenklägers zu seinem Leben zumindest teilweise nicht stimmen können. So hatte Loth vor Gericht gesagt, er sei als Säugling mit seiner jüdischstämmigen Mutter in dem Konzentrationslager bei Danzig interniert gewesen und habe dort auch eine Häftlingsnummer eintätowiert bekommen.

Videos 02:01 Hamburg Journal Prozess gegen Ex-KZ-Wachmann: Historiker sagt aus Hamburg Journal Im Prozess gegen einen früheren KZ-Wachmann hat ein Historiker den Angeklagten belastet. Begleitet wurde der Prozesstag von Zweifeln an der Glaubwürdigkeit eines Nebenklägers. Video (02:01 min)

"Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass tatsächlich nur in Auschwitz Häftlingsnummern eintätowiert wurden", sagte die Richterin. Die Kammer sehe den Vortrag des Zeugen deshalb als "nicht so besonders glaubwürdig" an. Der aus den USA angereiste Loth hatte im November für Aufsehen gesorgt, als er zum Schluss seiner Aussage erklärt hatte, er vergebe dem Angeklagten - und ihn unter Tränen umarmt hatte.

93-Jähriger angeklagt

In dem Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es um den 93-jährigen Bruno D. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vor. Als SS-Wachmann im KZ Stutthof soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu Beginn seines Prozesses hatte er behauptet, er habe damals keine Wahl gehabt.



KZ-Prozess: Nebenkläger gibt auf NDR 90,3 - 13.01.2020 14:00 Uhr Im Hamburger KZ-Wachmann-Prozess hat ein Zeuge seine Nebenklage zurückgegezogen. Der angebliche NS-Überlebende war offenbar nie im Konzentrationslager Stutthof. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2020 | 14:00 Uhr