Junge erleidet schwere Kopfverletzungen bei Unfall

In Rahlstedt ist am Montagabend ein Junge bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Zwölfjährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Tretroller auf der Jesselallee unterwegs, als er unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr. Ein 19-jähriger Autofahrer sah ihn zu spät und erfasste ihn frontal. Laut Polizei kam der Junge mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

