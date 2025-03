Internationale Wochen gegen Rassismus: Veranstaltungen in Hamburg

Stand: 17.03.2025 14:50 Uhr

Unter dem Motto "Menschenwürde schützen" finden bundesweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt - auch in Hamburg. Die zentrale Eröffnung der Aktionswochen findet am Montag in Frankfurt am Main statt.