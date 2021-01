Impfzentrum in den Hamburger Messehallen nimmt Betrieb auf Stand: 05.01.2021 06:18 Uhr Mit der Impfung von Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste nimmt das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen heute die Arbeit auf. Zunächst werden laut Sozialbehörde rund 500 Termine pro Tag für die Corona-Schutzimpfung vergeben.

Nach dem Klinikpersonal und den Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen ist damit jetzt die dritte große Gruppe mit der Corona-Schutzimpfung dran. Zum Start werden Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) in der Messehalle 3 erwartet. Im Anschluss wird der Bürgermeister mit den Regierungschefs der anderen Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen im Kampf gegen den Pandemie beraten. Es wird davon ausgegangen, dass die Runde bei ihrer Schaltkonferenz den Lockdown über den 10. Januar hinaus bis Ende des Monats verlängern wird. Auch der Hamburger Senat ist dafür. Für eine Lockerung sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen einfach noch zu hoch, heißt es im Rathaus.

Über-80-Jährige können schon Termine bekommen

Sind jetzt noch Termine im Impfzentrum frei, werden sie auch an andere Personen mit der höchsten Impfpriorität vergeben, heißt es von der Sozialbehörde - also etwa an Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind. Offiziell zur Impfung eingeladen werden die Über-80-Jährigen erst in der kommenden Woche per Post, doch Hörer und Hörerinnern von NDR 90,3 berichteten, dass sie schon Termine im Impfzentrum bekommen hätten. Die Terminvergabe läuft über den Arztruf 116 117. Die Impfberechtigung muss vor Ort dann aber nochmal nachgewiesen werden.

AUDIO: Erste Impftermine für Über-80-Jährige (1 Min)

Bis zu 7.000 Impfungen pro Tag möglich

Die Kapazität des Impfzentrums übertreffe die zunächst vorgesehenen 500 Impfungen pro Tag deutlich, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. "Bis zu 7.000 Menschen könnten pro Tag geimpft werden, wenn es genügend Impfstoff gäbe. Sobald die Verfügbarkeit des Impfstoffs besser ist, sobald mehr Dosen nach Hamburg geliefert werden, wird in den Messehallen auch sehr viel mehr geimpft werden." Man werde die Anzahl "nach und nach hochfahren". Er hoffe auf die baldige Zulassung eines weiteren Impfstoffes, damit mehr Menschen eine Corona-Schutzimpfung angeboten werden könne, so Helfrich. Bislang hat Hamburg insgesamt knapp 30.000 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer bekommen.

AUDIO: Impfzentrum: Zunächst 500 Termine pro Tag (1 Min)

Tschentscher kritisiert Impfstoff-Berechnung für Hamburg

Bürgermeister Tschentscher hat derweil laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung eine falsche Berechnung der Impfstoff-Lieferung beklagt. Es sei eine Bevölkerung von 1,85 Millionen Einwohnern für Hamburg zugrunde gelegt worden, die Hansestadt versorge aber "die gesamte Metropolregion von rund fünf Millionen Menschen mit Gesundheitsdienstleistungen". Entsprechend gebe es einen "sehr hohen Bedarf an Impfungen für das medizinische Personal", der nicht berücksichtigt worden sei. Der Bund habe insgesamt zu wenig des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bestellt.

