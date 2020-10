Hamburgs Linke hat eine neue Doppelspitze Stand: 18.10.2020 14:21 Uhr Zaklin Nastic und Keyvan Taheri sind die neuen Chefs der Hamburger Linkspartei. Sie wurden auf einem Parteitag in Hamburg-Heimfeld in die Ämter gewählt. Am Sonnabend war die Corona-Pandemie das Top-Thema.

Nastic ist seit 2017 Hamburger Bundestagsabgeordnete für die Linke und war bereits einmal für zwei Jahre Parteichefin in Hamburg. Taheri ist Mitglied in der Bezirksversammlung Nord und Einzelhändler im Bezirk Nord. Das bisherige Führungs-Duo war im Februar in die Bürgerschaft gewählt worden und hatte deshalb nicht noch einmal kandidiert.

Neue Landeschefs eher aus dem linken Parteispektrum

Nastic und Taheri stehen eher im linken Spektrum der Partei und Regierungskoalitionen mit SPD und Grünen skeptisch bis ablehnend gegenüber. Beide wollen stattdessen die außerparlamentarische Arbeit der Linken stärken.

Kritische Fragen an Nastic wegen angeblicher Nähe zu China

Nastic musste sich bei ihrer Bewerbung kritische Fragen anhören – ihr wird vorgeworfen, zu Peking-freundlich zu sein und nichts zu den Menschenrechtsverletzungen in China zu sagen. Keyvan Taheri ist Kommunalpolitiker und Einzelhändler im Bezirk Nord. Er setzt sich unter anderem für einen Mietendeckel ein – er sei auch für die Besitzer kleinerer Geschäfte wichtig.

Linke sehen soziale Spaltung durch Corona

Der Parteitag mit rund 130 Delegierte hatte bereits am Sonnabend in der Friedrich-Ebert-Halle begonnen. Einigkeit bestand darin, dass die Pandemie die soziale Spaltung verschärft habe. Vor allem Konzerne profitierten von den Finanzhilfen. Kleine Betriebe bekämen nicht genügend Unterstützung. Der Parteitag hätte eigentlich schon im Mai stattfinden sollen, musste aber zum Schutz vor dem Coronavirus vertagt werden.

Linkspartei will sozialen und ökologischen Wandel

Die Corona-Krise sei auch eine Krise des Kapitalismus, meinten viele. Aus dieser Krise heraus will sich die Linke für einen sozialen und ökologischen Wandel einsetzen: für ein besseres Gesundheitssystem, für höhere Löhne und faire Arbeitsbedingungen, außerdem für bezahlbare Mieten, die Abschaffung der Schuldenbremse und eine Reichensteuer.

VIDEO: Parteitag der Hamburger Linken in Heimfeld (1 Min)

