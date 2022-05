Hamburgs Justizsenatorin will Abzocke bei Mieten verhindern

Stand: 14.05.2022 17:34 Uhr

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) will gegen Mietwucher vorgehen. Sie trifft Anfang Juni die Justizministerinnen und -minister der anderen Bundesländer in Bayern. Dann will sie einen Vorschlag vorlegen.