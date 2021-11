Hamburgs Bischöfin Fehrs ist stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende Stand: 10.11.2021 10:24 Uhr Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ist zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Die 60-Jährige bekam beim digital tagenden evangelischen Kirchenparlament am Mittwoch 116 von 139 Stimmen.

Es gab elf Nein-Stimmen und zwölf Enthaltungen der Delegierten. Fehrs nahm die Wahl im Anschluss an. "Kirsten Fehrs wird in diesem Amt ihre große seelsorgerliche Kompetenz und ihre weitreichenden Erfahrungen in der Personal- und Organisationsentwicklung einbringen können", so die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich.

Kurschus EKD-Ratsvorsitzende

Zuvor war die westfälische Präses Annette Kurschus zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt worden. Kurschus und Fehrs werden die EKD nun die kommenden sechs Jahre repräsentieren. Es ist das erste Mal, dass zwei Frauen die evangelische Kirche nach außen hin vertreten. Die 58-jährige Kurschus ist nach der Theologin Margot Käßmann erst die zweite Frau an der Spitze der EKD.

Fehrs seit 2011 Bischöfin in Hamburg

Die Hamburger Bischöfin Fehrs war am Dienstag im zweiten Wahlgang der Ratswahl gewählt worden. Sie ist seit 2011 Hamburger Bischöfin. Der Sprengel Hamburg gehört zur Nordkirche, die 1,9 Millionen Mitglieder hat. Für Fehrs ist es die zweite Amtszeit im Rat der EKD. Sie gehörte zudem bislang dem Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in der EKD an, dessen Sprecherin sie von 2018 bis 2020 war.

