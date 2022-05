Hamburgische Bürgerschaft: Debatte über Verkehrspolitik Stand: 11.05.2022 15:03 Uhr Steht Hamburg für Staus und Baustellenchaos oder wird in der Hansestadt zeitgemäße Mobilität gefördert? In der Bürgerschaft haben die Abgeordneten in der ersten Sitzung nach Ende der Corona-Einschränkungen über die Verkehrspolitik gestritten.

"Hamburg war, ist und bleibt Stauhauptstadt in Deutschland", sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering. Seine Partei hatte die Debatte für die Aktuelle Stunde am Mittwoch angemeldet. Thering sprach von einer "unerträglichen Situation". Es fehle noch immer an vernünftiger Baustellenkoordinierung, Abstimmung mit dem Umland sowie digitalen und vernetzten Verkehrssystemen, kritisierte er. Hamburg brauche endlich eine Verkehrspolitik aus einem Guss.

Verkehrssenator Tjarks weist Vorwürfe zurück

SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter entgegnete: "Herr Thering, das war unter aller Kanone. Bei ihnen dreht sich Verkehrspolitik ausschließlich um das Auto." Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sprach von alten Debatten und wies die Vorwürfe der CDU zurück. Die Baustellen seien gut koordiniert, betonte er. Die Mobilitätswende funktioniere. Hamburg werde zur Fahrradstadt, Straßen und Brücken würden saniert. "Wir schaffen zeitgemäße Mobilität, während andere darüber nur reden", sagte Tjarks.

Für die Linke geht es zu langsam mit der Mobilitätswende. Die AfD hält die Verkehrspolitik für grundverkehrt und die FDP wünscht sich mehr gute Verkehrspolitik von Verkehrssenator Tjarks. Auch wenn die Abgeordneten wieder wie in der Zeit vor Corona näher zusammensitzen: Ihre Positionen liegen weit auseinander.

