Hamburger Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" bezieht neues Haus Stand: 22.09.2021 11:08 Uhr Das neue "Hinz&Kunzt"-Haus im Hamburger Stadtteil St. Georg füllt sich mit Leben. Nun ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenmagazins an ihren neuen Arbeitsplatz. Neben Vertrieb- und Redaktionsräumen gibt es in dem Haus Platz für 24 ehemals wohnungslose Menschen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner ziehen erst in der kommenden Woche in den Neubau an der Minenstraße. Fünf Wohngemeinschaften für jeweils vier bis fünf Menschen gibt es - und eine Familienwohnung. Wer ein Zimmer bekommt, entscheidet der Verein. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wollen die Miete in Höhe von etwa 200 Euro für ihr Zimmer durch den Zeitungsverkauf selbst finanzieren.

Mietvertrag über 30 Jahre

"Wahrscheinlich werden manche hier alt", sagt Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörg Sturm. Für andere werde es eine Durchgangsstation, um von der Straße wegzukommen. Von der ersten Idee für das "Hinz&Kunzt"-Haus bis zum Umzug sind fast zehn Jahre vergangen. Der Neubau steht auf dem Gelände der Amalie Sieveking-Stiftung in St. Georg. Finanziert hat den Bau die Mara und Holger Cassens Stiftung. Der Mietvertrag von "Hinz&Kunzt" läuft über 30 Jahre.

