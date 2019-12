Stand: 20.12.2019 06:00 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Senat legt Konzept gegen linke Gewalt vor

Der Hamburger Senat will weitere Konsequenzen aus den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in der Hansestadt vor gut zwei Jahren ziehen. Ein entsprechendes Konzept liegt NDR 90,3 vor. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Gewalt von links durch Aufklärung und Vorbeugung verhindern lässt.

Zweck heiligt nicht die Mittel

Die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel waren bislang vor allem ein Thema für die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte - dabei ging und geht es um die Strafverfolgung. Jetzt will der Hamburger Senat den Blick auch nach vorn richten: Er will eine breite gesellschaftliche Diskussion über linke Militanz führen - und zwar auch mit dem politisch linken Spektrum. Das sei gerade in einer Stadt wie Hamburg ziemlich schwierig, räumen Senatsvertreter offen ein. Es müsse klar gemacht werden, dass bei Gewalt immer eine rote Linie überschritten werde und der Zweck nicht die Mittel heilige. Man könne zwar für eine gute Sache kämpfen, aber es gebe keine "gute Gewalt".

Neues Präventionskonzept gegen linke Gewalt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.12.2019 06:00 Uhr Hamburg will weitere Konsequenzen aus den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel 2017 ziehen. Der Senat legt ein neues Präventionskonzept gegen linke Gewalt vor. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Senat will auch Forschung vorantreiben

Ebenso offen benennt der Senat ein Problem: Bislang sei nicht klar, wie genau linke Gewalt entstehe. Diese Forschung wolle der Senat vorantreiben. Und er will die Pädagogen an den Schulen und in den Jugendeinrichtungen fortbilden, um junge Menschen davon abzuhalten, in linke Gewaltstrukturen zu rutschen. Klar sei aber, dass die Strategien, die im Kampf gegen rechten oder religiös motivierten Extremismus erfolgreich sind, sich nicht eins zu eins auf linke Gewalt übertragen lassen.

Weitere Informationen Elbchaussee-Randale: Letzter U-Häftling frei Er muss sich wegen der Ausschreitungen beim G20-Gipfel vor Gericht verantworten: Ein 21 Jahre alter Franzose ist nach eineinhalb Jahren U-Haft unter Auflagen freigekommen. (19.12.2019) mehr Angebliches Bekennerschreiben zu Anschlag gegen Grote Zum Anschlag auf das Auto von Hamburgs Innensenator ist ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Es stellt einen Zusammenhang zu linken G20-Protesten her. Die Ermittlungen laufen. (14.12.2019) mehr G20-Gipfel in Hamburg Der G20-Gipfel 2017 fand am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg statt. Im Dossier finden Sie News, Videos, Bilderstrecken und Reaktionen auf das Gipfeltreffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2019 | 06:00 Uhr