Hamburger Senat beschließt Verschärfung der Corona-Regeln Stand: 21.12.2021 13:17 Uhr Der Senat hat am Dienstag strengere Corona-Regeln für Hamburg beschlossen, darunter Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Die Maßnahmen sollen am 24. Dezember in Kraft treten.

Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante werden in Hamburg bereits zu Weihnachten die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene eingeschränkt. Nur noch maximal zehn Personen dürften privat zusammentreffen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des rot-grünen Senats. "Wir müssen einige Wochen überbrücken, in denen wir noch nicht sicher wissen, wie stark sich die Omikron-Variante auswirkt, aber in denen wir versuchen, diese Ausbreitung so gut es geht einzudämmen", betonte Tschentscher.

Sperrstunde ab 23 Uhr

Außerdem müssen ab dem 24. Dezember Restaurants, Kneipen und Bars von 23 Uhr an schließen, so Tschentscher weiter. In der Silvesternacht gelte die Sperrstunde erst ab 1 Uhr nachts.

Weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben

Desweiteren werden laut Tschentscher Tanzveranstaltungen untersagt und es entfallen die Stehplätze in gastronomischen Betrieben. Desweiteren werde es ein Verbot von Feuerwerk und Ansammlungen von mehr als zehn Personen in der Silvesternacht geben.

Jetzt live Landespressekonferenz zu neuen Corona-Regeln

